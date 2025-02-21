ختام معرض ابتكار الفجيرة بعرض 70 ابتكاراً

اختتمت فعاليات معرض «الإمارات تبتكر 2025» بالفجيرة، الذي ينظمه برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، في فندق دبل تري بالفجيرة، حيث استمرت فعالياته على مدار يومين، بمشاركة 30 جهة من مختلف الدوائر المحلية والحكومية والتعليمية والمؤسسات الخاصة، بعرض 70 ابتكاراً تعرض أحدث الابتكارات في مختلف مجالات تحسين الخدمات وجودة الحياة على صعيد العمل الحكومي والمجتمعي.

بالإضافة إلى تنظيم 10 ورش تدريبية وتفاعلية ومسابقات عديدة، وتضمنت إطلاق منصة أفكار الرقمية التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اقتراح حلول وأفكار مبتكرة، واستطاع المعرض أن يستقطب 875 زائراً منذ انطلاق فعالياته.

وقال الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي: سعدنا بالمشاركات الواسعة والكبيرة من قبل الجهات المشاركة والطلبة، الأمر الذي يؤكد وجود جيل من المبتكرين وصناع التغيير في المجتمع.

لافتاً إلى أن شهر الابتكار عمل على تعزيز قيم الابتكار بين جميع فئات المجتمع والمؤسسات بما يسهم في تطوير العمل الحكومي، ليقدم خدمات متطورة ومبتكرة للمجتمع، مشيراً إلى أن معرض الابتكار في الفجيرة ساهم في التعرف على اكتشافات وابتكارات متنوعة .

شاركت هيئة الفجيرة للبيئة بمشروعها الافتراضي «هولو مارين» والذي يضم شخصيتي موزة ومرجان الافتراضيتين ولعبة تفاعلية للأطفال لتنظيف قاع البحر، بالإضافة إلى مشروع «انفايرو ميتا» الذي يضم متحفين افتراضيين للبيئة البرية والبحرية لإمارة الفجيرة، كما شاركت بمشروع الحاويات الذكية التي أطلقته مؤخراً .