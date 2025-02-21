893 منشأة بيطرية و1959 مستحضراً مرخصاً بالأسواق

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الإمارات، وضمت القائمة قرابة 1959 منتجاً مسجلاً في البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة لتنظيم تداول المنتجات وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في التداول.

استراتيجيات ومعايير

واستحوذت الأدوية البيطرية على النسبة الكبرى من مجمل المستحضرات المرخصة، فبلغ عددها 1562 منتجاً، تلاها اللقاحات البيطرية بواقع 397 منتجاً، وأدوية التخدير والمراقبة البيطرية التي بلغ عددها 63 منتجاً، في حين بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 893 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديث قائمة المستحضرات البيطرية المسموح تداولها في الدولة، حيث يتم إضافة مستحضرات جديدة والتي يتم اعتمادها من قبل منظمات الصحة العالمية وحذف مستحضرات أخرى بسبب انتهاء فترة تسجيلها المعتمدة أو بناءً على توصيات المنظمة العالمية للصحة WHO والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية وخطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وتهدف البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداولها من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.

مسح وتقصٍ

وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري للتشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري لتسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات.

إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً عبر برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها.

وتعد المستحضرات البيطرية أحد أهم العناصر الرئيسة في عمليات تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة.

كما أن الاهتمام بالثروة الحيوانية وضمان تنميتها واستدامتها يمثل أحد العناصر المهمة في توجهات دولة الإمارات واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لما له من دور حيوي في تحقيق سياسة التنوع الغذائي والأمن الغذائي في الدولة.