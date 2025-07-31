«إرثي فخري» يعزز الهوية الوطنية بين المبتعثين

نظم المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا ملتقى «إرثي فخري» في مدينة سيدني، وذلك في إطار السعي المستمر لتعزيز الهوية الوطنية وإحياء التراث في أوساط الشباب المبتعثين.

وشهد الملتقى حضوراً واسعاً من الطلبة والمشاركين، حيث انطلقت فعاليات الملتقى بفقرة استقبال وترحيب تضمنت عرضاً لفن اليولة الإماراتي، وعرضاً مرئياً سلط الضوء على الإرث الشعبي الإماراتي.

إضافة إلى أمسية شعرية وطنية شارك فيها نخبة من الشعراء الشباب، وهم: سهيل بن ثابت المهري، ومحمد المرزوقي، وعلي الحبسي، وتنوعت القصائد بين الوطنية والوجدانية والشعبية.

وقالت عائشة الهنداسي، عضو المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا لـ «البيان»: «نحن كطلبة مبتعثين نحرص دائماً، ومن خلال انضمامنا للمجلس، على تنظيم شتى البرامج والفعاليات لا سيما الوطنية، وإبراز النماذج الإماراتية الملهمة والمبدعة، وملتقى «إرثي فخري» يجمع شباب الوطن، ويسلط الضوء على إبداعاتهم ومواهبهم».

وأكدت أن مشاركات الشباب وإنجازاتهم تعكس مسيرة التميز، التي تواصلها الدولة في مختلف المجالات.

وقالت غالية المهيري، عضو المجلس العالمي لشباب الإمارات في أستراليا، إن ملتقى «إرثي فخري» يهدف إلى تعزيز ارتباط الطلبة المبتعثين بالهوية الإماراتية، وإحياء الموروث الأصيل.

مشيرة إلى أن فقرات الملتقى الجميل حملت كثيراً من المعاني التي تسهم في ترسيخ قيم التلاحم الوطني، وسلطت الضوء على أصالة شعب الإمارات ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين.