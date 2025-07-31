«التغير المناخي» : 243 منتجاً كيميائياً يُسمح بتداولها و363 يحظر استيرادها

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة القائمة الوطنية للمواد الكيميائية المحظورة والمقيد استخدامها في الدولة، وضمت القائمة المحدثة 606 منتجات، توزعت بين 243 منتجاً مسموحاً بتداولها ضمن ضوابط تنظيمية، و363 منتجاً يحظر استيرادها.

وتضمنت القائمة تفاصيل دقيقة حول أنواع المنتجات وكمياتها، والتأثيرات البيئية والصحية المرتبطة بها، وبيانات الجهات المعتمدة لتداول وبيع هذه المواد داخل الدولة، إلى جانب استخداماتها لمكافحة آفات الصحة العامة، أو كمبيدات زراعية وأسمدة أو أي استخدامات صناعية أخرى.

كما اشتملت القائمة معلومات عن كل مبيد، مثل الاسم التجاري، والمادة الفعالة ونسبتها، ونوع المبيد، ورقم شهادة التسجيل المحلية، وتصنيفه مقيداً أو غير مقيد.

بالإضافة إلى تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل. وتشترط الوزارة على أي جهة ترغب في استيراد منتج أو مادة جاذبة أو فرمون أو أي مادة ذات تأثير كيميائي أو فيزيائي تحتوي على مبيدات، الحصول على إذن استيراد مسبق قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة.

ولا يتم الإفراج عن الإرسالية إلا بعد التحقق من مطابقة المواصفات الكيميائية للمبيد مع بيانات شهادة التسجيل والملصق المعتمد على العبوة، إضافة إلى أن تكون إرسالية المبيد سارية الصلاحية، وألا تتجاوز المدة بين تاريخ الإنتاج وتاريخ الوصول إلى موانئ الدولة 180 يوماً.