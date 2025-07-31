عمار النعيمي : «ليوا عجمان للرطب» يجسّد نهج زايد في ترسيخ الهوية الوطنية

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل» يجسّد نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بترسيخ الهوية الوطنية وغرس القيم التراثية الأصيلة في نفوس أبناء المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2025»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان بقاعة الإمارات للضيافة من 30 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة محلية وخليجية وعربية.

وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدائم لكل ما هو مرتبط بتراث الدولة وأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن صاحب السمو حاكم عجمان، يوجه دائماً بدعم كل نشاط من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والموروث الشعبي لدولة الإمارات.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان، لترسيخ القيم الثقافية التي تتميز بها دولة الإمارات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة.

وقام سموه بجولة في أجنحة المهرجان، وتعرف على أقسامه وما يتضمنه من منتجات محلية وخليجية وعربية تشمل أجود أنواع الرطب والعسل والفاكهة، وتعرف على جهود المشاركين في تطوير الزراعة المحلية وتحسين جودة الإنتاج.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: «نحرص على أن يكون مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل منصة جامعة لكل من يعتني بشجر النخيل على أرض الدولة، فهدفنا بالأساس اجتماعي، يسعى إلى تعزيز الروابط المجتمعية وتعميق الصلة برموز التراث الوطني».

حضر المهرجان الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

من جهته، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نفخر بتنظيم هذا المهرجان السنوي لما يحمله من قيمة في إبراز الموروث الثقافي والزراعي لدولة الإمارات، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الزراعي».

ويضم المهرجان في دورته الحالية 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب مشاريع، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ضمن أجواء تراثية وتفاعلية تعزز الوعي بالموروث الثقافي لإمارة عجمان وتكرّس هويتها الأصيلة، وترسّخ مكانتها كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم.