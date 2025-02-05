مكتوم بن محمد: برؤى قادتنا وهمم شبابنا لا حدود لما يمكن تحقيقه

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات المستقبلية، مشيراً سموه إلى المهمة في الفترة القادمة تتجه نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بالانتير تكنولوجيز"، حيث بحث معه سبل التعاون في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دبي والإمارات، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات المستقبلية، التقيت اليوم أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بالانتير تكنولوجيز"، لبحث سبل التعاون في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دبي والإمارات، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031".

وأضاف سموه: "مهمتنا في الفترة القادمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وبرؤى قادتنا وهمم شبابنا لا حدود لما يمكن تحقيقه".