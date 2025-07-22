13جلسة لـ«الوطني» في دوره الثاني ناقشت 8 مشاريع قوانين و8 موضوعات عامة

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول إحصاءات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بأن إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال الدور الثاني بلغ 13 جلسة، كانت حصيلتها مناقشة 8 مشاريع قوانين اتحادية.

وبحسب التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فقد ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني 8 موضوعات عامة، مع ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دوره واختصاصاته الرقابية.

وتفصيلاً، فقد أعربت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن عظيم الامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمهما المتواصل ورعايتها الدائمة لأعمال المجلس الوطني الاتحادي، ما مكن المجلس من أن يؤدي اختصاصاته الدستورية والبرلمانية على أكمل وجه.

مشيرة إلى أن المجلس واصل طول الجلسات 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، في أداء رسالته بأفضل ما يكون.

ولفتت الوزارة في تقريرها الذي نشرته أخيراً، في شأن إحصاءات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، إلى قيام المجلس بمناقشة 8 مشاريع قوانين اتحادية، خلال الفصل الممتدة من 25 من نوفمبر 2024، إلى 25 من يونيو 2025، شملت مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد.

وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، مشروع قانون بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

كما شملت المشروعات، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات.

وفي بند موضوعات القوانين، فقد شهد دور الانعقاد الثاني، مناقشة 8 موضوعات عامة، هي موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي».

وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، وموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».