84 فعالية نفذها «الهلال الأحمر» في العين 2024

نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، 84 مبادرة وبرنامجاً وفعالية خلال العام الماضي، استهدفت جميع شرائح المجتمع، وذلك ضمن العمل الإنساني والخيري والتطوعي، والذي يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة في الدولة، حيث تعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، على تعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية والتنموية محلياً وعالمياً.

وفي إطار ذلك عمل المركز على تفعيل دور المتطوعين واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم في الجوانب الإنسانية، حيث قُدر عددهم في مركز العين بأكثر من 800 متطوع.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، لـ«البيان»: أطلق مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين في العام الماضي 84 مبادرة وفعالية تؤكد مدى اهتمام الهيئة بكافة شرائح المجتمع. وعلى سبيل المثال لا الحصر تقديم المساعدات الإنسانية لفئة العمال الذين يشكلون نسبة عالية بين أفراد المجتمع المحلي.

إضافة إلى نشر السعادة بين العمال، وتقوية الرابط المجتمعي وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم إلى المجتمع. كما حرصنا على تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف فئة الأيتام المكفولين لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما تخصص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج متنوعة لرعاية الأيتام، ودعم الجانب المهاري والمعرفي وحتى الثقافي، بهدف تأمين مستقبلهم، وتلبية طموحاتهم، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بثقة ونجاح«.

وأضاف الظاهري:»نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة العين، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في عيد الأضحى المبارك، وقام فريق من الموظفين والمتطوعين المنتسبين للهيئة بتوزيع لحوم 1272 أضحية على أكثر من 10 آلاف مستفيد، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة لمساعدة المضحين على إيصال شعيرة الأضحية إلى المحتاجين.

إلى جانب توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على الأبناء الأيتام المكفولين في الهيئة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وغير ذلك من المبادرات الأخرى«، مؤكداً حرص الهيئة – مركز العين - على استمرارية تحقيق التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام بهدف تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية».

وأشاد بجهود المتطوعين الذين يؤمنون تماماً بأن العمل التطوعي رسالة سامية ومبدأ أصيل في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل رؤية سموه السديدة أصبح التطوع ركيزة أساسية في توجهات الدولة الإنسانية والحضارية، وتمكنت الإمارات من ترسيخ مضامينه في نفوس أبنائها حتى أصبحوا مثالاً يحتذى في البذل والعطاء الإنساني.

وأعرب مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين عن الشكر والعرفان، لمبادرات المحسنين والمانحين والمتبرعين الذين بفضل دعم ومساندتهم تمكنت الهيئة في مختلف مراكزها في إمارات الدولة من تحقيق الكثير من الإنجازات الإنسانية والتنموية محلياً وخارجياً.