مسؤولون في الشارقة: قيادة سلطان القاسمي جسدت نموذجاً فريداً في التنمية المتكاملة

أكد مسؤولون في الشارقة أن قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، طوال 53 عاماً جسدت نموذجاً فريداً في التنمية المتكاملة.

وأشاد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمسيرة الإنجازات العظيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد النعيمي أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وضعت إمارة الشارقة في موقع الصدارة في مجالات التعليم، والثقافة، والاستدامة، لقد أصبحت الإمارة بفضل حكمته بيئة مثالية للحياة والعمل والإبداع، ما يجعلها منارة تنموية وحضارية تُحتذى على مستوى العالم.

وأشار إلى أن سموه قاد الإمارة بنهج متوازن يجمع بين المحافظة على الإرث الثقافي وتحقيق طموحات التنمية المستدامة، مؤكداً أن استثمارات سموه في الإنسان والبنية التحتية تمثل إرثاً خالداً للأجيال القادمة.

وبدوره قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «إن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة كانت وما زالت الأساس الذي نهضت عليه إمارة الشارقة في مختلف المجالات، من تعزيز التعليم والثقافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر».

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري ينهل من توجيهات سموه في تعزيز العمل المؤسسي وتطوير السياسات التي تصب في خدمة الإنسان والمجتمع، بما يواكب تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

بدوره عبّر عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتزازه بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم، وأكد أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستذكار المنجزات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة سموه، حيث أسهمت رؤاه الحكيمة في بناء اقتصاد متين ومستدام وترسيخ بيئة مثالية للنمو والابتكار.

وأضاف أن النهج المستنير لسموه أرسى أسس التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم الشباب وتحفيزهم لتحقيق طموحاتهم، ما عزز مكانة الإمارة وجهة اقتصادية جاذبة ومركزاً عالمياً للنمو والتطور.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أسهمت في منح المنظومات الاقتصادية بالإمارة اهتماماً استثنائياً، حيث تمت مواكبة أحدث المعايير العالمية ضمن مسيرة التنمية المستدامة التي يقودها سموه.

وأوضح أن المبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها سموه عززت البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات، وأسهمت في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع مزدهر يطمح لمزيد من التطور والتنمية الشاملة.

وأضاف العوضي أن الإنجازات المتحققة تعكس رؤية سموه الحكيمة في تأسيس نموذج تنموي متكامل، يحفز الابتكار، ويمهد الطريق للريادة، ويوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية المستدامة.

وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة: إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم تعكس مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجازات.

من جهته أشاد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الاستراتيجية، التي حولت الشارقة إلى مركز عالمي للابتكار والريادة.

وأكد أن هذه الرؤية جاءت بفضل بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية. وبارك المزروعي ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، مشدداً على أن نهج سموه الحكيم سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودعامة أساسية لبناء مستقبل مشرق ومستدام، يرتكز على قيم الأصالة ويستشرف آفاق التنمية والازدهار.

من جانبه أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن هذه المناسبة تمثل احتفاء بمنجزات استثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة رسخت التنمية المستدامة، وأتاحت لأبناء الإمارة المشاركة في مسيرة النهوض الشامل. وأضاف أن الشارقة باتت وجهة عالمية بارزة بفضل فعالياتها الدولية التي تعكس الإنجازات الكبيرة وعوامل الجذب التي أوجدها سموه، ما يجعلها نقطة التقاء حضاري، ومركزاً اقتصادياً واعداً للجميع.