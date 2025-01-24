آمنة الضحاك: دعم المزارعين المواطنين وتمكينهم أولوية وطنية

شهدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من معرض الذيد الزراعي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في مدينة الذيد بإمارة الشارقة. وفي إطار فعاليات المعرض، أطلقت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني منتجها الجديد «لبن مليحة»، الذي يعتبر أحدث إضافة لمزرعة مليحة للألبان.

وأكدت معالي آمنة الضحاك أن معرض الذيد الزراعي، الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمثل خطوة محورية في دعم المزارعين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع زراعية كبرى.

وأوضحت معاليها أن دعم المزارعين المواطنين وتمكينهم أولوية وطنية، حيث تحرص الدولة على تقديم كل سبل الدعم لهم، بما يضمن زيادة مساهمتهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأضافت أن المبادرات الزراعية، مثل برنامج «ازرع الإمارات»، تسعى إلى تطوير قطاع الزراعة عبر استخدام التقنيات الذكية مناخياً وتقديم برامج تدريبية متخصصة، ما سيحدث تحولاً نوعياً في تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اكتفاء»، أن التوسع في منتجات مزرعة مليحة للألبان جاء استجابة للطلب المتزايد على المنتجات العضوية.

وأشار إلى أن الإنتاج اليومي للمزرعة يبلغ حالياً 16,000 لتر كمرحلة أولى، موزعاً على ثلاثة أحجام مختلفة متوفرة في الأسواق المحلية، وأضاف أن إنتاج المزرعة الإجمالي يصل إلى 40,000 لتر يومياً، مع خطط لإطلاق منتجات جديدة مخصصة للأطفال بحلول نهاية يناير الجاري.

وأكد أن «اكتفاء» تعمل على مضاعفة قطيع النواة لأبقار مزرعة مليحة للألبان إلى 8000 بنهاية العام الحالي؛ ليصبح عدد قطيع المزرعة خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 20 ألف رأس، ما سيمكّنها من تلبية احتياجات السوق المحلية، والأسواق الخليجية من منتجات الألبان ومشتقاتها.

حرص

وفي سياق المشاركة بالمعرض، أكد فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، حرص التعاونية على دعم المزارع الوطنية وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة، مشيراً إلى أن التعاونية تدعم أكثر من 100 مزرعة، منها 25 مزرعة عضوية تقدم منتجات عالية الجودة تسهم في تعزيز مكانة المنتج المحلي.

وأضاف: «نشعر بالفخر بإطلاق منتجات محلية مميزة تحمل علامة الشارقة، مثل حليب مليحة، وسبع سنابل، التي نحرص على توفيرها يومياً في فروعنا كخطوة أولى، قبل توسيع نطاق التوزيع، وهذه المبادرة تجسد التزامنا بدعم المنتج المحلي وتعزيز حضوره في السوق، بما يعكس قيم الاستدامة والابتكار التي نسعى لترسيخها».