إلزام ملاك البنايات في رأس الخيمة بشهادة «حماية»

حثت شرطة رأس الخيمة، أصحاب وملاك البنايات في الإمارة على الالتزام بقرار استخراج شهادة السلامة الأمنية «حماية»، بحلول نهاية شهر يناير الجاري، من خلال تركيب الأنظمة التقنية لحماية أمن البنايات وساكنيها بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت، واختيار أحد مقدمي الخدمة المعتمدين من خلال الموقع الإلكتروني.

ويعتمد المشروع الذي بلغ عدد كاميراته حتى النصف الأول من شهر يناير الجاري إلى 200 ألف كاميرا متطورة بمواصفات عالمية، مما يسهم في تعزيز الطمأنينة لدى مختلف فئات المجتمع.

وأثبت نظام «حماية» منذ إطلاقه فاعليته في الحد من الجريمة، من خلال توفير تسجيلات دقيقة أسهمت في دعم العمليات الشرطية والأمنية، ويمثل المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار في الإمارة.

وأكدت أن هذا المشروع يهدف لتعزيز الأمن والأمان في البنايات وحماية قاطنيها، فضلاً عن كونه يعكس جهود شرطة رأس الخيمة الرامية لرصد أية تجاوزات قانونية أو تعديات قد تشكل تهديداً على الجمهور، لافتة إلى أن عدم التزام أصحاب وملاك البنايات في رأس الخيمة بهذا القرار قبل مطلع شهر فبراير القادم يعرضهم للمخالفة وفقاً للائحة النظام، مما يتطلب من أصحاب تلك المنشآت سرعة الاشتراك والتجديد في نظام حماية والحصول على الشهادات الأمنية الخاصة به.