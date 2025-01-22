30 دقيقة لإنجاز خدمة «فتح البلاغات المرورية» رقمياً

دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها عبر «خدمات مركز الشرطة في تطبيق MOI UAE»، ومن ضمنها خدمة «فتح البلاغات المرورية»، والتي يتم توفيرها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن الوقت المتوقع لتنفيذ الإجراءات واستلام النتيجة هو 30 دقيقة.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم ساهم النظام في إنجازها 143 ألف و142 معاملة، بحيث لا يتجاوز الزمن المستغرق لتقديم الخدمة واستلام النتيجة مدة 30 دقيقة، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتعزيز منظومة الخدمات الذكية.

وأفادت وزارة الداخلية أمس، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه يتم من خلال الخدمة فتح البلاغات المرورية في النظام المروري والنظام الجنائي الموحد.

وبحسب الإجراءات الواردة في دليل تقديم الخدمة على التطبيق الإلكتروني لوزارة الداخلية، يتوجب على المتعامل تحديد موقع الحادث في الخريطة، ومن ثم تحديد طريقة تقديم البلاغ، بحيث يضيف البيانات «كتابياً أو عبر التسجيل الصوتي، أو أخذ صور أو مقاطع مصورة». وبعد ذلك يقوم المتعامل بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تشمل كل من بطاقة الهوية، وملكية المركبة، ورخصة القيادة.