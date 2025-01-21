قمر «محمد بن زايد سات» مزوّد بنظام كهربائي يمكن التحكم به وإصلاحه من الأرض

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» مزود بنظام كهربائي أتوماتيكي ومستدام، بمواصفات فنية وتقنية عالية تمكنه من العمل طوال فترة تواجداه في مداره، ويمكن التحكم به وإصلاحه من الأرض في حال حدوث خلل من قبل فريق العمل في المركز.

توزيع الطاقة

وقالت علياء المطوع، خبيرة الأنظمة الكهربائية في مشروع «محمد بن زايد سات»: يعمل النظام الكهربائي للقمر بالكامل بشكل أوتوماتيكي.

حيث تقوم الألواح الشمسية التي تم تركيبها عليه، بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية مستدامة قادرة على شحن البطاريات الموجودة به لضمان عمله بالكفاءة اللازمة، فيما يقوم النظام الكهربائي أيضاً بتوزيع هذه الطاقة على مكوناته المختلفة.

وأشارت إلى أن النظام الكهربائي يعمل في المدار على تزويد القمر بالطاقة الشمسية اللازمة لتشغيله أوتوماتيكياً دون تدخل بشري، وفي حال حدوث أي خلل بالنظام فإنه يتم التحكم به من الأرض وإصلاحه.

ولكن يؤخذ بعين الاعتبار أن القمر خضع للكثير من الاختبارات، وتم تجربة عمله تحت سيناريوهات مختلفة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو مشاكل، لافتة إلى أنه في حال حدوث أي شيء يكون النظام قادراً على تداركه وحله لضمان عدم حدوث أي مشاكل.

اختبارات وظيفية

وأوضحت علياء المطوع أن نسبة كبيرة من الأنظمة الكهربائية التي تم تركيبها في القمر، تم إنتاجها محلياً، ضمن جهود توطين صناعة الفضاء، وخضعت جميع الأنظمة والقطع للعديد من الاختبارات بعد تركيبها ، ومنها اختبارات وظيفية وبيئية و حرارية للتأكد من أن النظام الكهربائي يعمل بنفس البيئة في الفضاء.

وأضافت: مرت تلك الاختبارات بمراحل عدة، كان أولها على النموذج الهندسي للتأكد من فاعلية وجاهزية التصميم، حيث تم تصميمه باستخدام المكونات التجارية، وبعد التأكد من فاعليته قمنا بتطوير النموذج التأهيلي للنظام الكهربائي واختباره باستخدام مكونات الدرجات الفضائية.

وفي هذه المرحلة قمنا باختبار النظام داخل الفرن الحراري بمختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء، وبعد التأكد من نجاحه طورنا النموذج النهائي من الألواح الكهربائية التي تم تركيبها في القمر الاصطناعي. وأكدت أن «محمد بن زايد سات» مصمم للعمل لمدة طويلة من السنوات.

بحيث يمكنه العمل بعد المدة المحددة للمشروع دون أي مشاكل، لا سيما أنه روعي بعد تصميمه إجراء كافة الاختبارات التي تمكنه من العمل في بيئة الفضاء لأطول فترة ممكنة بكل كفاءة.