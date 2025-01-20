محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني.. معه ومع أبناء الإمارات نواصل رحلتنا نحو المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية، ومعه ومع أبناء الإمارات جميعاً، تتواصل الرحلة نحو المستقبل بقيمنا التي نفاخر بها.

لافتاً سموه إلى أن "كتاب الشاهد" توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه ورؤيته.

وتابع سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "(كتاب الشاهد) توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم زايد ونهجه وامتداد رؤيته"

وأضاف سموه: "أخي الشيخ نهيان بن مبارك، قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية. وكان حاضراً دائماً في ملفات التعليم والثقافة والتسامح، ومثّل الإمارات في إكسبو 2020 كمفوض عام بكل فخر وكفاءة".

وختم سموه: "معه ومع أبناء الإمارات جميعاً، نواصل رحلتنا نحو المستقبل، حاملين قيمنا التي نفاخر بها، وماضين بثقة لبناء حاضر أفضل وغد أجمل".