223 مليون درهم إجمالي منح الزواج في الدولة خلال 2023

دبي - نورا الأمير

كشفت إحصائيات وزارة تمكين المجتمع، عن وصول إجمالي المبالغ المالية التي تم صرفها كمنح للزواج خلال عام 2023 إلى أكثر من 223 مليون درهم، استفاد منها 3199 منتفعاً من المنحة على مستوى الدولة ممن انطبقت عليه الشروط والضوابط التي حددتها وزارة تنمية المجتمع سابقاً، وزارة تمكين المجتمع حالياً، بارتفاع ملحوظ عن العام الذي سبقه الذي وصل فيه عدد المستفيدين من المنح إلى 2845 مستفيداً بقيمة مالية تجاوزت الـ 199 مليوناً.

وتصرف منحة الزواج وقيمتها 70 ألف درهم مرة واحدة بناءً على عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد)، مع إلزامية حضور طالب المنحة وزوجته الدورات ومحاضرات التوعية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

وتتضمن الاشتراطات أن يكون المتقدم غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وأن يقدم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، مشترطة أيضاً استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأن لا يكون قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، وأن لا يكون طالب المنحة متزوجاً، ما لم يتم استثناؤه وفق التشريعات المنظمة بهذا الشأن.

وتوفر الوزارة إلى جانب الدعم المادي دعماً معنوياً يتضمن دورات معرفية وتثقيفية ضمن برنامج «إعداد»؛ لبناء مجتمعات أكثر قوة واستقراراً وتماسكاً، مع تعزيز التنمية الشاملة. والمستدامة في العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية. للمشاركة في برنامج «إعداد» الذي يعد الحضور فيه إلزامياً لمستحقي المنحة.

ويتضمن «إعداد» محاور رئيسية، تتناول أهمية وتعزيز البناء الأسري ومحور العلاقات الأسرية وكيفية مواجهة التحديات الأسرية وتعزيز التخطيط المالي والأسري ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، ويحوي ورشاً تدريبية تناقش مسائل التوافق الزواجي، فهم شريك الحياة والاتصال الفعّال بين الزوجين وأهلهما، الإشباع العاطفي، إدارة الخلافات الزوجية والتخطيط المالي للزواج، وتتنوع مجالات البرنامج لتغطي الجانب الديني والنفسي والاجتماعي والأسري والاقتصادي.