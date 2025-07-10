إطلاق برنامج المستشارين الماليين الشباب لتأهيل الكوادر الوطنية

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، «برنامج المستشارين الماليين الشباب»، الذي يهدف إلى إعداد كوادر إماراتية شابة في مجالات الثقافة المالية والاستشارات المتخصصة، بما يعزز وعيهم المالي، ويمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية واعية تدعم استقرارهم المالي وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة داخل الدولة وخارجها.

ويأتي البرنامج ضمن محور الاقتصاد كأحد التوجهات الرئيسة في الأجندة الوطنية للشباب 2031، وتحديداً ضمن مبادرة «المدرسة المهنية لشباب الإمارات».

حيث يسعى إلى تمكين الشباب معرفياً ومهارياً في إدارة شؤونهم المالية، وتشجيعهم على الادخار والاستثمار، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية الحديثة، بما يسهم في تحقيق الاستقلال المالي، ويدعم جاهزيتهم للانخراط الفعّال في سوق العمل.

سلطان النيادي

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في قدرات الشباب وتزويدهم بالقيم والمعرفة التي تمكنهم من الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف أن الثقافة المالية تعد ركيزة أساسية في إعداد جيل من القادة القادرين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، والمشاركة بفعالية في بناء اقتصاد مستقر ومستدام.

خالد بالعمى

من جهته، أوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن البرنامج يجسد التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي ونشر الوعي المالي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية الشابة في المجال المالي هو أولوية وطنية، تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والاستدامة.

خطوة

وليد العوضي

إلى جانبه أوضح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الجيل الجديد من المستشارين الماليين القادرين على مواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي، وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي.

محاور رئيسية

ويرتكز البرنامج على 7 مجالات رئيسية تشمل: أساسيات الثقافة المالية، الاقتصاد المالي والنقدي، التمويل الريادي، التمويل والاستثمار، الأنظمة والتشريعات المالية، صناعة المحتوى، والمهارات التدريبية.

ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في تعزيز قدرات المشاركين على تطوير محتوى تعليمي تثقيفي، يمكن توظيفه في التوعية المجتمعية ونشر الثقافة المالية بين الشباب. كما يعمل على تمكين الشباب من التقديم على شهادات دولية معترف بها في مجال الاستشارات المالية، إضافة إلى إشراكهم في ساعات تطوعية لنقل معارفهم المالية إلى أقرانهم داخل المجتمع.

تطبيق عملي ومهني

ويشمل البرنامج أكثر من 30 ساعة تدريبية موزعة على مدار أربعة أشهر، ويتضمن ورش عمل حضورية، وزيارات ميدانية لمؤسسات مالية محلية وعالمية، وتنظيم «هاكاثون» لتحفيز التفكير الابتكاري وتقديم حلول مالية جديدة. كما يتضمن جلسات إرشادية مع خبراء دوليين، ومناقشات جماعية مع متخصصين لتحديد المسارات المهنية المناسبة للمشاركين.

ومن المعايير المذكورة للتسجيل في البرنامج يشترط أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وتتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاماً، وحاصلين على مؤهل أكاديمي في تخصصات ذات صلة مثل إدارة الأعمال، المحاسبة، الاقتصاد، القانون، أو الاستثمار.

ويشترط أيضاً وجود خبرة عملية لا تقل عن عام في القطاع المالي، أو ثلاث سنوات في حال عدم امتلاك المؤهل الأكاديمي، مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وتوافر مهارات عالية في القيادة والتواصل.

شهادات وتأهيل مهني

وبعد استيفاء متطلبات البرنامج يحصل المشاركون على شهادة إتمام صادرة عن المؤسسة الاتحادية للشباب، وشهادة مدرب معتمد في الثقافة المالية من مصرف الإمارات المركزي، بالإضافة إلى تصريح رسمي كمؤثر مالي من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتسهم هذه المؤهلات في تأهيل الشباب للعمل في مجالات الاستشارات المالية، وتُعزز من فرص حضورهم المهني في السوقين المحلي والدولي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب ورفد الاقتصاد بكفاءات مؤهلة قادرة على قيادة التحول المالي المستقبلي.