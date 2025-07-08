7467 شخصاً سلموا معثورات مالية 2024

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، بقيام 7467 مواطناً ومقيماً خلال العام الماضي 2024، بتسليم مبالغ مالية وبعملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بملايين الدراهم إلى مراكز الشرطة.

وذلك بعد أن عثروا عليها في مواقع مختلفة، الأمر الذي يعكس أمانتهم ونزاهتهم ووعيهم المجتمعي وحرصهم على تحمل المسؤولية وإعادة المفقودات المالية إلى أصحابها.

وأشار التقرير إلى أن مراكز الشرطة، استقبلت بلاغات من أشخاص عثروا على مبالغ مالية كانت موجودة في حقائب ومحافظ جيب، وسترات ملابس و«جاكيتات» وغيرها، وقاموا على الفور بتسليمها إلى المراكز، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في جهود عودة تلك المعثورات، وحفظ الحقوق وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتوضح الأرقام الإحصائية، حرص كافة فئات المجتمع على تعزيز المسؤولية المجتمعية والسلوكيات الإيجابية، كما تعكس هذه الأرقام صورة مشرفة للمجتمع، وجهوده بتعزيز ثقافة الأمانة والنزاهة.

وتحرص الجهات المعنية على تكريم أصحاب هذه المبادرات، لأمانتهم وسلوكهم المثالي في التعامل مع المفقودات الثمينة التي عثروا عليها، مثمنة في الوقت نفسه، حرصهم على المسارعة في إبلاغ الجهات المعنية، للوصول إلى أصحابها في وقت قياسي، وتحقيق السعادة لهم وراحة البال.

وعلى مدار العام الماضي، عكفت الجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، على تعزيز هذه السلوكيات، عبر تكريم العديد من المساهمين فيها، تثميناً لهذا الحس بالمسؤولية.