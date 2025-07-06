الإيرادات الضريبية الفعلية تفوق «التقديرية» 1.1 مليار درهم

أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بنجاح حزمة السياسات التحفيزية والاستثمارية المتبعة في دولة الإمارات في زيادة قيمة الإيرادات الضريبية الفعلية عن قيمة الإيرادات التقديرية للعام 2024، بواقع 1.1 مليار درهم.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، فقد شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 17 % من إجمالي الإيرادات.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإيرادات المحققة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ما قيمته 74.548 مليار درهم، مقابل مصروفات بمبلغ 63.650 مليار درهم بواقع فائض بمبلغ 10.898 مليارات درهم.

وأظهرت مقارنة الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2024 مع السنة المالية 2023، نمواً بنسبة 13 %، ما يعكس تحسناً في الأداء المالي العام، وذلك نتيجة زيادة إيرادات اتحادية أخرى بنسبة 20 %، والضرائب بنسبة 7 %.

وتمثل الضريبة داعماً مهماً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط والمشاريع الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة النمو والتطور التي تشهدها الإمارات على الأصعدة والمستويات كافة.

وأشار التقرير إلى تسجيل برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 2024 زيادة بنسبة 16.1 % في عدد قرارات التمويل الإسكاني، وذلك بالمقارنة مع العام 2023، كما زادت نسبة المنح السكنية المقدمة في عام 2024 بنسبة 27.8 % بالمقارنة مع عام 2023، ما يرسخ دور البرنامج في دعم المستفيدين.