45 % نسبة ربط العدادات الذكية بأنظمة «الاتحاد للماء والكهرباء»

أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أن نسبة ربط العدادات بأنظمتها الذكية تبلغ حالياً 45%، وتعمل الشركة على ربط جميع العدادات الجديدة بالأنظمة الذكية خلال الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقاً جديدة في عملية تقديم خدمات متقدمة وفعالة للعملاء، وتسعى من خلال تسريع هذه العملية إلى الانتهاء من الربط بالكامل مع نهاية 2025.

استدامة

ويسهم مشروع العدادات الذكية التابع للاتحاد للماء والكهرباء في تعزيز كفاءة مرافق قطاعي المياه والطاقة الكهربائية، ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، يمثل جزءاً من رؤية الشركة طويلة الأمد لدفع عملية التحول الرقمي واستخدام تقنيات أكثر ذكاء، ويوفر هذا المشروع خاصية قراءات الاستهلاك عن بعد وبشكل تلقائي، ويمكن من خلالها اكتشاف أسباب ارتفاع الفواتير لدى المستهلكين، والكشف عن التسرب في شبكة المياه، واحتساب كمية إسراف المستهلكين من الماء يومياً.

وانتهت «الاتحاد للماء والكهرباء» من تركيب العدادات الذكية لجميع عملاء الشركة، حيث أصبحت التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من عمليات الشركة اليومية التي تحرص على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتها وعروضها ومنتجاتها لتقديم خدمة أفضل للمتعاملين، وتحقيق الاستدامة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتعزيز التعاون مع العملاء لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

أهداف

ويهدف الربط بين هذه العدادات والأنظمة الذكية للشركة إلى منح العملاء مزيداً من السيطرة على استهلاكهم، وتقديم خدمات تنبيهية تساعد في اكتشاف أي أعطال أو تسريبات بشكل مبكر، وهذا بدوره سوف يخفض من الأضرار والخسائر المحتملة.

وتتميز العدادات الذكية، بمساعدة الشركة في الحصول على نتائج دقيقة، وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك، وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد، ويعتبر مشروع تركيب العدادات الذكيــة مشروعاً نموذجياً، وأحد المشروعات الطموحة للشركة.