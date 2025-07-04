إنارة 40 كيلومتراً من الطرق في ثلاث مناطق جديدة برأس الخيمة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تنفيذ مشروع جديد لتوسعة شبكة إنارة الشوارع، شمل ثلاث مناطق حيوية في الإمارة، هي الظيت الجنوبي، وسيح العريبي، والحمرانية، بطول إجمالي بلغ 40 كيلومتراً من الطرق القائمة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال توفير إنارة متكاملة للطرق الحيوية والسكنية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار العلي إلى أن المشاريع تشمل تركيب 844 عمود إنارة في منطقة الظيت الجنوبي لتغطية نحو 27.5 كيلومتراً من الطرق، فيما تم تركيب 259 عموداً في سيح العريبي لتغطية 8.8 كيلومترات، إلى جانب 110 أعمدة في منطقة الحمرانية لتغطية 4 كيلومترات.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط الدائرة لتوسيع خدماتها، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة العامة، وأن مشاريع الإنارة تسهم في تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوار على حد سواء، حيث تواصل الدائرة التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع مماثلة وفق خطة استراتيجية متكاملة.