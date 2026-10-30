الكشف عن المرشحين في 7 فئات لـ«جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، الجهات المرشحة للفوز في سبع فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، والتي تشمل ريادة الدولة وتنافسيتها، وتطوير التشريعات والقوانين، وتبني الحلول الابتكارية، والقيمة المميزة، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستباقية والجاهزية للمستقبل.

وضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها» كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وفي فئة «أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين»، شملت الترشيحات هيئة سوق المال، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

أما فئة «أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية»، فضمت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني.

وفي فئة «أفضل جهة في القيمة المميزة»، ترشحت الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما ضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة في الشراكة والتكامل» كلاً من وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفي فئة «أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، شملت الترشيحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وضمت فئة «أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل» وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن المرشحين في كل فئة أُدرجوا من دون ترتيب.