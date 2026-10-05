مشاركون في «كابسات» و«سات إكسبو» لـ"البيان": دبي تجمع رواد الإعلام والفضاء تحت مظلة الابتكار

أكد مشاركون في معرضي "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"، أهمية الحدثين في تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمتخصصين في قطاعات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية، مشيرين إلى أن المعرضين يمثلان منصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاءات خاصة أجرتها "البيان" مع عدد من المشاركين على هامش انطلاق فعاليات المعرضين اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث استعرضوا أهمية المشاركة في الحدث، وأبرز التطورات التي يشهدها قطاع الأقمار الاصطناعية والاتصالات الفضائية، إلى جانب الفرص التي توفرها دبي للشركات العاملة في هذه القطاعات.

وقالت مايسة كامل، العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن المشاركة في «سات إكسبو» تمثل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات العاملة في قطاع الأقمار الاصطناعية والاطلاع على أحدث التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة.

فرص للتعاون

بدوره، قال أحمد هادي الكيال، المدير الإداري لشركة "أف. جي. سي"، إن المشاركة في «كابسات» و«سات إكسبو» تتيح للشركات فرصة مهمة للتعرف إلى أحدث الحلول والتقنيات، إلى جانب بناء علاقات مهنية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف الأسواق.

مستقبل القطاع

وقال محمد الحويط، المدير الفني في "نايل سات"، إن التطور المتسارع في تقنيات الأقمار الاصطناعية والاتصالات يفرض مواصلة الاستثمار في الحلول الحديثة ومواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة توفر مساحة مهمة للتعرف إلى أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف دول العالم.

تبادل الخبرات

من جانبه، أكد هشام لطفي، العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتسويق في الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أهمية المشاركة في الحدثين باعتبارهما منصة تجمع نخبة من الشركات والخبراء في مجالات الأقمار الاصطناعية والإعلام والاتصالات، وتوفر فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة.

من جانبها، أوضحت نورا بوهندي، مدير إدارة الاتصالات المؤسسية في «سهيل سات» بدولة قطر، أن المشاركة في «سات إكسبو» تعكس أهمية التواصل المباشر مع المتخصصين والعاملين في قطاع الأقمار الاصطناعية، مؤكدة أن الحدث يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

تطورات متسارعة

وقال محمد البلوشي، مهندس عمليات المبيعات في شركة تقنيات الاتصالات الفضائية بسلطنة عمان، إن قطاع الاتصالات الفضائية يشهد تطورات متسارعة، ما يجعل المشاركة في الفعاليات المتخصصة فرصة مهمة لمواكبة المستجدات التقنية والتعرف إلى الحلول الجديدة التي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة شبكات الاتصال.

ملتقى إقليمي وعالمي

وتجمع فعاليات «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة.

ويشكل الحدثان منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، إلى جانب عقد اللقاءات المهنية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات المتخصصة ودعم نمو القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.