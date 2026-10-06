إشهار جمعية النحالين الوطنية لتطوير المهنة

مانع الكعبي: تشجيع المواطنين على دخول المجال وتبادل الخبرات والتجارب

أصدرت وزارة تمكين المجتمع القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2026 بشأن إشهار الجمعية الوطنية للنحالين وتسجيلها مؤسسة نفع عام، ويكون شكلها القانوني «جمعية»، بهدف بناء وتطوير قدرات الكوادر في مجال تربية النحل، تأكيداً لما نشرته «البيان» مؤخراً عن مطالب النحالين بإشهار جمعية مهنية تجمع العاملين في القطاع، وتوفر لهم إطاراً منظماً لطرح التحديات والمطالب، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير المهنة.

وأكد مانع الكعبي، الذي انتخب رئيساً للجمعية الوطنية للنحالين، العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء قاعدة متكاملة للنحالين في الدولة، وتوسيع قاعدة الممارسين للمهنة، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع ودعم استدامته وتطوير قدراته.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في زيادة عدد النحالين والوصول إلى نحو 3000 نحال، من خلال تشجيع المواطنين على دخول هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على الاستمرار والتطور، إلى جانب تعزيز التواصل بين العاملين في القطاع وتبادل الخبرات والتجارب.

وأشار إلى أن الجمعية ستعمل كذلك على رصد التحديات التي تواجه النحالين والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يشمل الجوانب الفنية والتدريبية والبحثية المرتبطة بتربية النحل وإنتاج العسل.

محاور أساسية

وأضاف أن نشر المعرفة وتبادل الممارسات والخبرات بين النحالين سيكونان من المحاور الأساسية لعمل الجمعية، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميم الممارسات التي تسهم في تحسين طرق تربية النحل ورفع جودة الإنتاج.

وأكد أن الجمعية تتطلع إلى بناء مجتمع مهني متعاون من النحالين، يسهم في تطوير المهنة والحفاظ على إرثها، وفي الوقت نفسه مواكبة التطورات الحديثة في القطاع، بما يعزز مكانة العسل الإماراتي ويدعم فرص نموه وتنافسيته في الأسواق.

ونص قرار الوزارة على أن يكون المقر الرئيسي للجمعية في أبوظبي، وتقيد في سجلات الوزارة تحت رقم 253، مع جواز ممارسة أنشطتها داخل الدولة وفقاً للتشريعات النافذة، فيما تصنف ضمن مجال «التطور المهني»، وفق دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها.

وتتضمن أهدافها تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية في قطاع تربية النحل، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، بما يدعم تطوير الكفاءات والابتكار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

ممارسات مستدامة

كما تستهدف الجمعية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في قطاع تربية النحل، والارتقاء بفرص التسويق والتصدير، من خلال إطلاق مبادرات تطبيقية نوعية وتنفيذ حملات توعية متخصصة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير المعرفة العلمية والبحثية في مجال تربية النحل، من خلال دعم الدراسات والبحوث المتخصصة وإصدار مخرجات علمية تسهم في الابتكار والاستدامة.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات والضوابط المنظمة للأبحاث العلمية في الدولة. وتشمل أهداف الجمعية كذلك تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في قطاع تربية النحل، عبر مبادرات نوعية بالشراكة مع الجهات المعنية، مدعومة بمنظومة متابعة وتقييم مستمرة، بما يعزز جودة المخرجات ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية تربية النحل ودورها في الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وبرامج توعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.