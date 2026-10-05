ماجد السويدي لـ"البيان": نعمل على استقطاب أحدث شركات وتقنيات الإعلام إلى دبي

أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، أن مدينة دبي للاستديوهات تواصل دورها شريكاً استراتيجياً في معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026»، مشيراً إلى أهمية الحدثين في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتقنيات المرتبطة به.

وقال السويدي، في لقاء خاص مع "البيان"، على هامش انطلاق فعاليات المعرضين في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، إن «كابسات» يمثل منصة مهمة تجمع أحدث الشركات والتقنيات التي تخدم قطاع الإعلام، وتتيح لصنّاع المحتوى والمهنيين الاطلاع عن قرب على الحلول والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تطوير صناعة المحتوى والارتقاء بمستوى الإنتاج الإعلامي.

وأوضح أن قطاع الإعلام يشهد تطوراً متواصلاً ومتسارعاً، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي والتحولات الكبيرة في طبيعة صناعة المحتوى وطرق إنتاجه وتوزيعه، ما يجعل مثل هذه المعارض المتخصصة فرصة مهمة للتعرف إلى أحدث الاتجاهات والحلول التقنية واستكشاف إمكانات توظيفها في تطوير القطاع.

جسور التواصل

وأشار السويدي إلى أن أهمية «كابسات» لا تقتصر على استعراض المنتجات والتقنيات الجديدة، وإنما تمتد إلى بناء جسور التواصل بين الشركات العالمية والعاملين في القطاع الإعلامي، وتوفير مساحة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو منظومة الإعلام في المنطقة.

فرصة

وأضاف أن مدينة دبي للاستديوهات تنظر إلى المعرض باعتباره فرصة للتعرف إلى الشركات والتقنيات المتخصصة المشاركة، مؤكداً أن استقطاب هذه الشركات إلى المدينة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز منظومة الإنتاج الإعلامي في دبي وتوفير أحدث الحلول والتقنيات أمام العاملين وصنّاع المحتوى.

ولفت إلى أن التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام تفرض مواكبة مستمرة للتكنولوجيا، لا سيما في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير المحتوى والاستثمار في الأدوات والتقنيات القادرة على دعم صناعة إعلامية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات المتلاحقة.

بيئة جاذبة

وأكد السويدي أن استضافة دبي لمثل هذه الفعاليات المتخصصة تعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي وعالمي لصناعات الإعلام والإنتاج، وتوفر فرصة أمام الشركات العالمية للتعرف إلى الإمكانات التي تقدمها الإمارة، فيما تتيح للقطاع المحلي الاستفادة من أحدث الابتكارات والخبرات العالمية.

وأكد السويدي على أن التواصل المباشر مع الشركات العالمية والتعرف إلى تقنياتها وحلولها يشكلان خطوة مهمة نحو استقطاب المزيد من الكفاءات والشركات المتخصصة إلى مدينة دبي للاستديوهات، بما يعزز منظومة الإنتاج والمحتوى ويدعم توجه دبي نحو بناء اقتصاد إعلامي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.