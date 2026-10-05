دبي تجمع قادة الإعلام والفضاء في انطلاق "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"

انطلقت اليوم الإثنين، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فعاليات معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026»، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاعات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية والبصرية والأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، في حدثين يجمعان على مدى ثلاثة أيام أبرز الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات.

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من كابسات" حتى 7 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18,800 زائر، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.

أحدث التطورات

ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات إنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية والغامرة، بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجن كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«تي في يو» و«ناغرافيجن» و«كفست» و«فيسلينك».

تحولات صناعة المحتوى

وشهد اليوم الأول من «كابسات 2026» برنامج "كونتنت فيرس: دايركتورز كات"، الذي يناقش أبرز التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى، بما في ذلك استراتيجيات المحتوى، ونماذج تحقيق الإيرادات، والذكاء الاصطناعي، والصيغ الجديدة، إلى جانب التغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور.

ويشارك في جلسات البرنامج عدد من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم أميت مالهوترا، رئيس الأعمال الدولية في «جيوستار»، ومون باز، رئيسة الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»، وأسعد غانم، رئيس المحتوى في «Viu»، وإيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لـ«OSN+» و«أنغامي».

كما يتضمن المعرض «صالون الإنتاج المشترك»، الذي يربط صنّاع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف فرص التمويل والإنتاج المشترك والتعاون الدولي، إلى جانب جولات في مرافق الإنتاج بمدينة دبي للاستديوهات، وبرنامج يسلط الضوء على أحدث تقنيات وحلول البث والإنتاج.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع التقنيات السمعية والبصرية الاحترافية نمواً متسارعاً، مع توقعات بارتفاع حجم إيراداته عالمياً من 332 مليار دولار في 2025 إلى 402 مليار دولار بحلول 2030، وفق تقديرات «AVIXA».

جيل جديد

وبالتزامن مع «كابسات»، انطلقت فعاليات «سات إكسبو 2026» بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «ربط المستقبل»، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً.

اتصالات متقدمة

ويجمع الحدث مختلف مكونات منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة، بدءاً من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق والأنظمة الأرضية، وصولاً إلى خدمات الاتصال والتطبيقات النهائية وتحليلات البيانات الفضائية.

وتنطلق قمة «سات إكسبو» غداً الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر يومين، بمشاركة قادة القطاع والجهات الحكومية، لمناقشة مستقبل الاتصال والذكاء واقتصاد الفضاء الجديد.

ويركز اليوم الأول من القمة على الاتصال والبنية التحتية الذكية، مع بحث تقارب تقنيات الأقمار الاصطناعية وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والاتصال المباشر بالأجهزة، والذكاء الاصطناعي في المدار، والمحطات الأرضية السحابية، والاستراتيجيات متعددة المدارات.

أما اليوم الثاني، فسيتناول محاور الأمن والسيادة واقتصاد الفضاء، بما يشمل المرونة السيبرانية، واتصالات الدفاع، والاستثمار في قطاع الفضاء، والفرص التجارية المرتبطة باستكشاف الفضاء السحيق.

منصات للابتكار والاستثمار

ويضم «سات إكسبو 2026» مجموعة من المنصات المتخصصة، من بينها «ابتكارات الأقمار الاصطناعية» التي تستعرض أحدث الحلول في الحمولات والهوائيات والمحطات الطرفية والنظم الأرضية، إلى جانب برامج للتواصل بين مشغلي الأقمار ومزودي الحلول والمستثمرين والجهات الحكومية.

كما تسلط منطقة الشركات الناشئة والعروض المخصصة لتقنيات الفضاء الضوء على حلول مبتكرة في رصد الأرض، وتحليل البيانات الفضائية، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

منصة عالمية

وتعكس استضافة «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» في دبي تنامي أهمية الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، إذ يجمع الحدثان قطاعات مترابطة تشهد تحولات متسارعة، من الإعلام وإنتاج المحتوى والبث إلى الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

ويتيح الحدثان منصة دولية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة في تطوير قطاعات الإعلام والاقتصاد الرقمي والخدمات المستقبلية.