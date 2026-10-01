وفد بحريني يطلع على منظومة الإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية

زار وفد من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية -الإمارات الشمالية، وذلك ضمن زيارة عمل رسمية، بهدف الاطلاع على منظومة العمل وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للنزلاء، وجهود إعادة دمجهم في المجتمع.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح موجز من فريق العمل في المؤسسة حول أبرز الخدمات والأساليب الحديثة المعتمدة في مجالات التأهيل والإصلاح، إلى جانب التعرف على تجربة العقوبات الخضراء المجتمعية البديلة المطبقة، ودورها في دعم النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العملية الناجحة، بما يدعم الجهود المشتركة في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الأمن والأمان وحماية أفراد المجتمع.