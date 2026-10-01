بدء اعتماد مؤشرات «خطة الفجيرة 2028»

انتقلت «خطة الفجيرة 2028» إلى مرحلة مفصلية في مسار إعدادها، مع بدء اعتماد المؤشرات الاستراتيجية ومستهدفاتها وخطوط الأساس.

وذلك عبر سلسلة اجتماعات فنية مكثفة يقودها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تستهدف تحويل التوجهات التنموية إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.

وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمخرجات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 التي نظمها البرنامج بمشاركة أكثر من 80 موظفاً من أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وجامعات، بهدف توحيد الرؤى وصياغة مسار تنموي متكامل للإمارة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن نجاح أي خطة استراتيجية لا يقاس بجودة صياغتها فقط، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس ومستدام في الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على بناء منظومة مؤشرات دقيقة وموثوقة تشكل المرجعية الأساسية لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم.