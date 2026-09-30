حمدان بن محمد: بحضور محمد بن زايد تكبر فرحتنا..وبثقته تكبر مسؤوليتنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي، ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، شكّل إحدى أجمل مفاجآت الإنجاز، وضاعف فرحة هذا الحدث.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريب من أبنائه، وداعم لطموحاتهم، وحاضر في إنجازاتهم، مؤكداً أن حضوره «يكبر فرحتنا»، وأن ثقته «تكبر مسؤوليتنا»، ومعبراً عن اعتزازه بدعمه ومشاركته أبناء الوطن أفراح إنجازاتهم.

وقال سموه: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».

وأضاف سموه: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريب من أبنائه.. داعم لطموحاتهم.. حاضر في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها».

انطلاق

وتنطلق صباح اليوم أولى رحلات «قطارات الاتحاد» للركاب من محطة دبي في تمام الساعة 6:16 صباحاً، لتدشن بذلك مرحلة التشغيل الرسمي لخدمة قطارات الركاب، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في منظومة النقل بالدولة، وتعزز الربط بين إماراتها عبر شبكة سكك حديدية حديثة توفر خياراً جديداً وآمناً وموثوقاً للتنقل اليومي، يتكامل مع مختلف وسائل النقل العام.

وتتجه الرحلة الافتتاحية من محطة اليلايس في دبي إلى أبوظبي، حيث تصل في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بزمن رحلة يبلغ نحو 64 دقيقة، لتدخل دبي بذلك رسمياً ضمن شبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي ـ الفجيرة في 30 يونيو الماضي.

وتشكل محطة اليلايس إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية، إذ جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، لتدخل الخدمة باعتبارها محطة جديدة ضمن التوسع المتدرج لشبكة السكك الحديدية للركاب، وتعزز حضورها في أحد المحاور الحيوية للحركة والتنقل في الدولة.

ولا يقتصر دخول المحطة إلى الخدمة على إضافة وجهة جديدة إلى الشبكة، بل يوسع نطاق الربط بين الإمارات، ويعزز قدرة القطار على التحول إلى خيار عملي للتنقل اليومي بين المدن، بما يوفر بديلاً إضافياً للرحلات البرية، ويخدم احتياجات العمل والدراسة والزيارات والسياحة وإنجاز المهام اليومية.

10 رحلات

ويتزامن افتتاح المحطة مع توسيع نطاق خدمات الركاب، حيث تصل الخدمة مع بدء التشغيل إلى 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات بين أبوظبي والفجيرة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في اختيار مواعيد تنقلهم، ويوفر بديلاً إضافياً للرحلات بين الإمارات.

ويعزز تعدد الرحلات إمكانية الاستفادة من القطار في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو الزيارات أو السياحة أو إنجاز المهام اليومية، كما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.

تكامل مع مترو دبي

وتكتسب محطة اليلايس أهمية إضافية من خلال ارتباطها بمنظومة النقل العام في دبي، إذ يصل جسر للمشاة بطول نحو 400 متر بين محطة القطار ومحطة مترو جميرا، ما يتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر ومنه إلى مختلف الوجهات التي تخدمها شبكة مترو دبي.

ويمثل هذا الربط امتداداً لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، ويتيح للركاب استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام المختلفة، بما يعزز سهولة الانتقال من محطة القطار إلى الوجهة النهائية.

أسعار التذاكر

وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة بين دبي وأبوظبي من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري التعديل واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الدرجة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة عند كل مقعد.

أما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتوفر مقاعد أكثر اتساعاً ومساحة إضافية للأرجل ومرطبات مجانية، ويمكن إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً لخيارَي التعديل والاسترداد.

وتبدأ تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لتعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمته.

مساحات مريحة

ويتسع كل القطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، مع مقاعد مخصصة ومساحات مريحة للساقين وخدمة «واي فاي» ومنافذ للطاقة، بما يتيح للمسافر استثمار وقت الرحلة في العمل أو الدراسة أو الاسترخاء.

ويشكل قطار الركاب نقلة نوعية في منظومة التنقل بين إمارات الدولة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام السكان وتوفير بديل للسيارة في الرحلات بين المدن، بما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.

منظومة متكاملة

وتبرز أهمية الشبكة كذلك في قدرتها على اختصار زمن بعض الرحلات، إذ تستغرق الرحلة بين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق بالقطار، مقارنة بساعتين ونصف الساعة بالسيارة خارج أوقات الذروة، مستفيدة من المسار عبر الأنفاق الجبلية، بينما تستغرق الرحلة بين أبوظبي والرويس نحو 70 دقيقة.

وتوفر محطات «قطارات الاتحاد» منظومة متكاملة لاستكمال الرحلة، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة والحافلات وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهاتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.

وروعي في تصميم الخدمة تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفون والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تقوم على سهولة الاستخدام والراحة والأمان واختصار زمن التنقل.

نقاط للتنقل

ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، يتوقع أن تتجاوز أهمية المحطات الـ11 دورها كنقاط للتنقل، لتسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري والعقاري والسياحي في المناطق التي تخدمها الشبكة، وتعزيز الحركة بين مراكز الأعمال والمرافق الصحية والتعليمية ومختلف المناطق.

وصممت تجربة الركاب لتواكب متطلبات التنقل اليومي منذ لحظة الوصول إلى المحطة، من خلال لافتات إرشادية واضحة ومناطق انتظار مريحة وكوادر متواجدة لتقديم الدعم والمساعدة، وصولاً إلى تجربة السفر على متن القطار.

وتسهم المحطات في توفير نقاط اتصال بين شبكة السكك الحديدية ومختلف وسائل النقل المحلية، بما يدعم سهولة الوصول إلى الوجهات النهائية ويعزز استخدام النقل الجماعي في التنقل بين المدن.

السلامة

وتشكل السلامة ركيزة أساسية في تشغيل الخدمة، وتشمل معاييرها البنية التحتية وأنظمة التحكم وتأهيل الكوادر وإجراءات التشغيل، فيما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي المعتمدة في عمليات قطارات الشحن.

ويأتي بدء التشغيل بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر 2021.

نقل جماعي

وبدأ تشغيل خدمات الركاب على مراحل، انطلاقاً من التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، وصولاً إلى افتتاح محطة دبي في 30 سبتمبر 2026، على أن تتواصل مراحل التوسع بافتتاح محطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027.

ومع دخول محطات جديدة إلى الخدمة وتكاملها مع شبكات النقل المحلية، تمضي «قطارات الاتحاد» نحو بناء منظومة تربط مناطق الدولة بوسيلة نقل جماعي حديثة، وتمنح السكان والزوار خيارات أوسع للتنقل، بالتوازي مع دعم الترابط الاقتصادي والاجتماعي والسياحي بين مختلف إمارات الدولة.

ويمثل تشغيل قطارات الركاب مرحلة جديدة في مسار تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، مع استمرار التوسع التدريجي في المحطات والخدمات، بما يعزز حضور النقل بالقطارات ضمن خيارات التنقل اليومية ويرسخ التكامل بين شبكات النقل على مستوى الدولة.

تشغيل تجريبي

وبدأت «قطارات الاتحاد» التشغيل التجريبي لقطار الركاب، استعداداً للإطلاق الرسمي اليوم، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل، وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة.

وامتد المسار التجريبي من محطة أبوظبي إلى محطة مدينة محمد بن زايد، ثم إلى محطة اليلايس في دبي، بما يعزز جاهزية الربط بين أبوظبي ودبي ويدعم انسيابية حركة الركاب بين المدينتين.

ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار جاهزية المحطات والقطارات ومسار الرحلة، والوقوف على تجربة الركاب وسهولة التنقل والربط مع شبكات النقل الأخرى، إلى جانب تقييم الإجراءات التشغيلية المختلفة قبل بدء الخدمة الرسمية.

وقالت عذراء المنصور، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في «قطارات الاتحاد للركاب»، ، إن خط أبوظبي ـ محطة اليلايس في دبي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية.

مشيرة إلى أن اليلايس تعد ثالث محطة للسكك الحديدية يتم افتتاحها في دبي، وقد جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، استعداداً للانطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وأكدت أهمية محطة اليلايس لارتباطها المباشر بشبكة مترو دبي عبر جسر للمشاة بطول نحو 400 متر، يتيح للركاب الوصول إلى محطة مترو جميرا، ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي.

وأوضحت أن محطات «قطارات الاتحاد» توفر منظومة متكاملة من خيارات النقل، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة وحافلات النقل وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.

سموه:

أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور محمد بن زايد افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي

رئيس الدولة أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين

بوخالد.. قريب من أبنائه داعم لطموحاتهم حاضر في إنجازاتهم

حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها

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دقيقة زمن الرحلة بين دبي وأبوظبي.. وجسر للمشاة يربط محطة اليلايس بالمترو

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دقائق بين أبوظبي والفجيرة مقابل ساعتين ونصف بالسيارة خارج أوقات الذروة

توسّع تدريجي للشبكة بمحطات الظفرة في ديسمبر والشارقة في مارس المقبل