هيفاء الحمداني: مسيرة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية استشرفت المستقبل وآمنت بقدراتها

أكدت الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في مركز الإحصاء بالعاصمة أبوظبي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى، آمنت بقدراتها، ووفّرت لها مقومات التعليم والتمكين والنجاح، مشيرة إلى الدور الرائد الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في قيادة هذه المسيرة عبر مراحل متتابعة، بدأت بدعم محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، مروراً بالاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وصولاً إلى السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031.

وقالت في تصريح لـ"البيان"، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استشرفت مبكراً الإمكانات التي تمتلكها المرأة الإماراتية، ومهّدت لها الطريق بالعلم والثقة، مؤكدة أن هذه المسيرة تتواصل اليوم في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستناد إلى إرث وطني راسخ، ومسؤولية مواصلة البناء وتهيئة فرص أوسع للأجيال المقبلة.

وأضافت أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد طموحاً وطنياً يتطلب التخطيط الواعي، وتحديد الأهداف، والاستعداد لتحقيقها، إلى جانب متابعة أثر الإنجازات والمبادرات. وأوضحت أن مسيرة المرأة الإماراتية أثبتت أن الرؤية الواضحة والعمل المتواصل يشكلان أساساً لتوسيع آفاق التقدم، وتعزيز حضور المرأة في مسيرة التنمية، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة صناعة الإنجازات.