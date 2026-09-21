حاكم الشارقة يستقبل رئيسة معهد العالم العربي في باريس

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم "الاثنين"، آن كلير لو جاندر، رئيسة معهد العالم العربي في باريس، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحّب سموه في بداية اللقاء، بضيفة الإمارة والوفد المرافق لها، مشيداً سموه بالعلاقات الثقافية الممتدة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، الأمر الذي ساهم في التواصل المستمر والتقارب بين البلدين، وترسيخ دور الثقافة وتحقيق أهدافها في تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والحضاري.

وناقش صاحب السمو حاكم الشارقة مع وفد معهد العالم العربي في باريس، دور المراكز والمعاهد المتخصصة لدى البلدين في نقل الثقافة العربية وتراثها العريق إلى بقية الشعوب، مما يسهم في الارتقاء بالحوار الثقافي والتعريف بالثقافة العربية وتاريخها، مشيداً سموه بالأدوار الكبيرة للمعهد وتاريخه العريق في تعزيز التعاون العربي مع الدول الأوروبية في المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المختصة بالمعهد وخططه المستقبلية، بصفته منصة عالمية رائدة للتواصل والتقارب الثقافي العالمي، وتشجيع التعريف بالثقافة العربية في المحافل الدولية، ونشر اللغة العربية، والتركيز على إبراز إسهاماتها الفكرية والأدبية والفنية.

واستعرض اللقاء الدور الرئيس الذي تضطلع به إمارة الشارقة في الاهتمام بالثقافة والأدب والفنون واللغة العربية، ودعمها وجهودها في نشرها حول العالم، عبر العلاقات الثنائية بين مؤسساتها المتنوعة ونظيراتها في العالم، مما جعل الشارقة مركز إشعاعٍ ثقافي بارز على المستويين العربي والدولي، وقبلةً للمثقفين والأدباء والفنانين.

وفي ختام اللقاء، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، ورئيسة معهد العالم العربي في باريس الإصدارات الثقافية والهدايا التذكارية.

حضر اللقاء، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية.