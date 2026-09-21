إطلاق مركز «تمكين» لتعزيز جاهزية الكفاءات برأس الخيمة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة عن إطلاق مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة، خلال الحفل الذي استضافته قاعة المؤتمرات بكليات التقنية العليا، في خطوة تستهدف ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة لتطوير رأس المال البشري في الإمارة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافه مركز المؤتمرات بكليات التقنية العليا برأس الخيمة، بحضور خالد راشد سعيد، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وهبة فطاني، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في حكومة رأس الخيمة، وسارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة.

والدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، ومديري الدوائر والمؤسسات بالإمارة.

وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن إطلاق مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدائرة لبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لتنمية القدرات ورأس المال البشري في الإمارة.

وأكد الدكتور يحيى الأنصاري أن استضافة فعالية إطلاق مركز التدريب تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة في دعم تنمية رأس المال البشري، وربط مسارات التعلم والتطوير باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.