تبادل الخبرات بين «قانونية دبي» وبلديات أبوظبي

استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفداً قانونياً من قطاع الشؤون القانونية والحوكمة بدائرة البلديات والنقل بحكومة أبوظبي، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في منظومة العمل القانوني الحكومي لدى الجانبين.

واطلع الوفد الذي كان في استقباله المستشارة شيخة القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، وعدد من مديري الأقسام القانونية والمستشارين القانونيين بالدائرة، على اختصاصات ومهام الدائرة.

والتعريف باستراتيجيتها المحدثة التي تأتي امتداداً لجهودها في دعم مستوى الامتثال القانوني لدى الجهات الحكومية، وفق أطر تنظيمية تضمن استدامة ريادة القطاع القانوني الحكومي، عبر تطوير الممارسات وبناء القدرات لتمكين جاهزيته للتغيرات المستقبلية.

واستعرض الاجتماع أمام الوفد الذي ضم الدكتور وليد المزروعي، مدير إدارة التشريعات والعقود والاستشارات القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمستشارين القانونيين في الإدارة، آليات العمل في إدارة ملفات الدعاوى الحكومية، وإجراءات تسويتها ودياً متى كان ذلك ممكناً قبل اللجوء إلى التقاضي، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية والزمنية المرتبطة بالمنازعات.

إضافة إلى التعريف بمنهجيات إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات، لتعزيز كفاءة التعاقدات الحكومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتقديم الاستشارات القانونية وسبل ضمان دقة وجودة الرأي القانوني، بما يدعم متخذي القرار ويوفر حلولاً قانونية عملية ومتوازنة.