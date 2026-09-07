تفاعل واسع على منصات «التواصل» مع «الرسائل»

حظيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن فيها إصدار الجزء الثاني من كتاب «علّمتني الحياة»، بعنوان «الرسائل»، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بمضامين الإصدار الجديد، وما يحمله من خلاصة ستة عقود من العمل العام والتجربة في القيادة والحياة.

ويضم الكتاب 26 رسالة، يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، مقدماً من خلالها خلاصة تجارب ومواقف ودروس تمتد على مدى عقود، بما يجعل الكتاب مساحة للتأمل والتعلم واستلهام قيم القيادة والطموح والعمل.

وحظيت الرسالة التي استهل بها سموه الكتاب، ووجهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باهتمام لافت من المتابعين، الذين رأوا في اختيار سموه أول مخاطبيه، دلالة عميقة على ما يجمع قائدي الإمارات من أخوة وثقة وتقدير، وما ترسخ بينهما عبر سنوات طويلة من العمل المشترك وخدمة الوطن.

وتوقف مغردون عند هذه البداية، معتبرين أنها تتجاوز كونها افتتاحاً للكتاب، لتجسد جانباً من العلاقة الأخوية والإنسانية التي تجمع قيادتي الدولة.

وما تقوم عليه من محبة ووفاء، وشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، مؤكدين أن هذه العلاقة تمثل أحد أوجه التلاحم الذي ميّز مسيرة الإمارات، وجعل مصلحة الوطن ومستقبله أولوية مشتركة.

وقال أحد المغردين: «حين جعل صاحبُ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحبَ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول مخاطبيه في «علّمتني الحياة»، لم يفتتح كتابه برسالة فحسب، بل افتتحه بمقام يعرفه الكبار، ولا يحتاج إلى تفسير»، فيما كتب آخر:

«بعض الرسائل لا تحتاج إلى مقدمات، يكفي أن تعرف إلى من كُتبت لتدرك معناها.. ومحمد بن زايد كان أول العناوين في رسائل محمد بن راشد».

وكتب مغرد ثالث: «حين يكتب قائد إلى قائد جمعته به رحلة وطن، تصبح الكلمات أكبر من الحروف، لأنها تحمل بين سطورها سنوات من الثقة والمحبة والمواقف التي لا تنسى».

فيما رأى آخر أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليكون أول مخاطبي الكتاب «ليس تفصيلاً عابراً، بل صفحة من صفحات الأخوّة التي عرفتها الإمارات، وامتداد لمسيرة قائدين حملا معاً حلم الوطن إلى آفاق أبعد».

وبالتوازي مع الاهتمام بالرسالة الأولى، شهدت منصات التواصل تداولاً واسعاً لإعلان سموه صدور الجزء الثاني من «علّمتني الحياة»، حيث أعاد المتابعون نشر التغريدة، وتداولوا مقتطفات من الرسائل.

وأشاد متابعون بما تحمله الرسائل من مضامين تتصل بالقيادة والحياة والعمل والطموح، معتبرين أن قيمتها لا تنبع من الأفكار وحدها، وإنما من ارتباطها بتجربة عملية عاشها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسهم خلالها في تحويل الرؤى والطموحات إلى مشاريع وإنجازات.

وقال أحد المغردين: «هناك رسائل تكتب بالحبر، وهناك رسائل يبدو كأن أصحابها انتزعوها من مكان أعمق»، في إشارة إلى ما تحمله كلمات سموه من تجارب ومواقف صاغتها سنوات طويلة من العمل والعطاء.