نماذج عملية في معرض «الصيد والفروسية» تبرز مواهب أصحاب الهمم

تحوّل جناح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 إلى مساحة لاستعراض المواهب وتحويلها إلى منتجات، حيث يقدم أصحاب الهمم نماذج عملية تعكس مهاراتهم وقدرتهم على الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

ويستعرض المشاركون مهاراتهم في الخياطة أمام الزوار من خلال آلات الخياطة الموجودة في الجناح، إلى جانب مجموعة من المنتجات التي أنجزوها في ورشهم، تشمل السجاد والسترات والحقائب والفناجين والشموع وغيرها من المشغولات.

وقال عبدالله الهاشمي، رئيس قسم التسويق في المؤسسة إن المشاركة تهدف إلى تعريف الجمهور بمنتجات أصحاب الهمم ومواهبهم، إلى جانب التعريف بدور المؤسسة في تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح أن المؤسسة تدرب أصحاب الهمم وفق مواهبهم وقدراتهم، وتوفر لهم برامج تعليمية وتأهيلية وشهادات علمية تساعدهم على الوصول إلى فرص العمل، مشيراً إلى أن عدداً منهم أصبح يمتلك علاماته التجارية ومشاريعه الخاصة.

بدوره، كشف أحمد الكعبي، رئيس وحدة التسويق، عن استصدار المؤسسة رخصة تجارية خاصة بأصحاب الهمم تحت اسم «النحلة لأصحاب الهمم»، بما يتيح دعم منتجاتهم وتعزيز حضورهم في سوق العمل.

وأشار إلى شراكة مع مستشفى خليفة، ينتج أصحاب الهمم بموجبها الملابس الخاصة بالأطباء والعاملين في مجال التمريض والتخصصات الأخرى، لافتاً إلى أن أنشطتهم تمتد أيضاً إلى مجالات الزراعة والمنتجات العضوية وغيرها.

وتعكس المشاركة في المعرض انتقال جهود تمكين أصحاب الهمم من التدريب والتأهيل إلى الإنتاج والعمل، بما يرسخ حضورهم كشركاء فاعلين وقادرين على تقديم منتجات وخدمات في مجالات متنوعة.