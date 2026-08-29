التفاوض بذكاء يدعم المرأة الإماراتية في بيئة العمل

أكدت سهيلة الظاهري، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في مركز دبي للسلع المتعددة، أهمية امتلاك المرأة الإماراتية مهارات التفاوض الفعّال باعتبارها إحدى الأدوات المهنية التي تعزز قدرتها على اتخاذ القرارات وإدارة المواقف المختلفة بثقة وموضوعية بما يدعم حضورها ودورها في بيئة العمل.

جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «التفاوض بذكاء.. كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى» نظمها مركز دبي للسلع المتعددة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

حيث ركزت الورشة على مجموعة مبادئ عملية تساعد المرأة على تطوير قدراتها التفاوضية وتحقيق نتائج متوازنة تحفظ المصالح وتفتح المجال أمام حلول مشتركة.

وأوضحت الظاهري أن التفاوض الناجح يبدأ بالفصل بين الشخص والمشكلة وعدم تحويل الاختلاف في المصالح إلى خلاف شخصي، مشيرة إلى أن التعامل مع الطرف الآخر بوصفه شريكاً في إيجاد الحل يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية واستدامة.

وبينت أن من أهم قواعد التفاوض التركيز على المصالح لا المواقف، إذ إن فهم الأسباب والدوافع الحقيقية وراء مطالب كل طرف يساعد على اكتشاف مساحات مشتركة للحل بدلاً من التمسك بالمواقف المعلنة فقط.

كما شددت على أهمية ابتكار خيارات تحقق مكاسب مشتركة وعدم حصر التفاوض في حل واحد موضحة أن تعدد البدائل يمنح الأطراف مساحة أوسع للوصول إلى اتفاق يحقق مصالحهم.

وأكدت ضرورة الاستناد إلى معايير موضوعية عند اتخاذ القرارات التفاوضية مثل الحقائق والمعايير المستقلة وغيرها.