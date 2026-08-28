«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزية منظومة النقل المدرسي في الإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، مؤكدة استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية والرقابية الكفيلة بتوفير خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة للطلبة.

ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع المشغلين والمدارس والجهات المعنية.

وكشفت الهيئة عن تنفيذ برامج وورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، إلى جانب تنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل والمدارس، للتأكيد على المتطلبات والاشتراطات المعتمدة ومناقشة التحديات التشغيلية، فضلاً عن التحقق من جاهزية الحافلات واستيفائها للمتطلبات الفنية والتراخيص اللازمة.

وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبل بدء التشغيل وخلاله. ونفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لسائقي الحافلات والمشرفات.

في إطار جهودها لتعزيز السلامة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، بما يضمن التعامل الآمن والمهني معهم طوال الرحلات المدرسية.

وركزت البرامج على الممارسات التشغيلية الآمنة، وآليات التعامل مع الطلبة، والإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لنشاط النقل المدرسي، بما يعزز قدرة العاملين في المنظومة على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة ومسؤولية.

وفي موازاة الجانب التدريبي عززت الهيئة قنوات التنسيق مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس في الإمارة، من خلال عقد ملتقيات ولقاءات تستهدف توحيد فهم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، واستعراض الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي.

وأوضح محمد هاشم، مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تأتي استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار حرصها على ضمان جاهزية منظومة النقل المدرسي وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الخدمات المقدمة للطلبة.

وشملت هذه الاستعدادات مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تأهيل السائقين والمشرفات، وتعزيز التنسيق مع المشغلين والمدارس، والتحقق من جاهزية الحافلات واستيفاء متطلبات التراخيص، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة.

وأضاف: «نؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية.

ونواصل متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور».

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي عبر الاستثمار في التأهيل والتدريب، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى التنسيق مع المشغلين والمدارس، بما يدعم كفاءة الخدمة ويعزز جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ويرسخ أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الطلبة.