2405 شركات وعلامات في انطلاق معرض الصيد والفروسية غداً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003.

وتوقعت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في دورته الـ23، أن يشهد المعرض زيادة في عدد الحضور ليصل إلى نحو 400 ألف زائر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دورة عام 2025 الماضية شهدت تسجيل نحو 379 ألفاً و572 زائراً، في الوقت الذي شهدت فيه دورة عام 2024 تسجيل 347 ألفاً و481 زائراً من مختلف أنحاء العالم.

وأشار حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، إلى أن النجاحات المتواصلة التي حققها المعرض طول دوراته الماضية جعلته مقصداً رئيساً لهواة الرياضات التراثية.

لافتاً إلى أن المتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة نحو 400 ألف زائر. وأوضح أن الدورة الجديدة تشهد نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، مع ارتفاع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى 2405 شركات وعلامات تجارية، بنمو نسبته 17 % مقارنة بالدورة السابقة، وتمثل 71 دولة، من بينها 6 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى.

ويضم المعرض 14 قطاعاً متخصصاً، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث إلى 107 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 17 % مقارنة بالدورة الماضية، بما يعكس تنامي حجم المشاركة وتوسع نطاق الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

كما سجل المعرض نمواً كبيراً في مشاركة مزارع الصقور، التي ارتفع عددها بنسبة 205 % ليصل إلى 55 مزرعة، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى.

ويتضمن الحدث تنظيم 8 مزادات للصقور، منها 4 مزادات تسبق انطلاق المعرض، و4 مزادات تقام خلال أيام الحدث، في إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية متخصصة في قطاع الصقارة.

وخلال المعرض يستعرض برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى مسيرة تقارب خمسة عقود من الإنجازات في حماية الحبارى، تجاوز فيها الإنتاج التراكمي للبرنامج مليون طائر، أُطلق أكثر من 668 ألفاً منها في البرية، فيما بلغ الإنتاج السنوي أكثر من مائة ألف فرخ حبارى للمرة الأولى في عام 2025، وذلك من خلال جناح مشترك للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة إكثار لتنمية الحياة الفطرية «إكثار».

وقال محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة مهمة لاستعراض مسيرة الحفاظ على الحبارى التي انطلقت برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل ما يقارب خمسة عقود.