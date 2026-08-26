رأس الخيمة تنتقل بالحافلة ذاتية القيادة من الاختبار إلى تجربة الركاب

إسماعيل البلوشي: بدء تجربة مركبات الأجرة ذاتية القيادة لبناء منظومة متكاملة للتنقل الذاتي
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في جزيرة المرجان، وفي 2026، بدأت برنامجاً موسعاً للاختبارات الفنية والتشغيلية للتحقق من الأداء ومستويات السلامة والجاهزية، قبل الانتقال إلى تجربة الركاب.
وخلال الاختبارات، تواجد موظف مختص بالسلامة على متن الحافلة، مع ربطها عن بُعد بنظام التشغيل والمراقبة لمتابعة أدائها بصورة مستمرة، وبعد استكمال الاختبارات في أبريل 2026، حددت الهيئة مواقع الصعود والنزول تمهيداً لتجربة الركاب، وفق نطاق التشغيل المحدد في جزيرة المرجان.
مؤكداً أن تسجيل أكثر من 1040 ساعة تشغيلية و23.727 كيلومتراً أتاح جمع بيانات تشغيلية واسعة وتقييم أداء الحافلة في بيئة مرورية حقيقية، وقياس جاهزيتها الفنية والتشغيلية قبل تجربة الركاب.
9 وجهات رئيسية
ولفت إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تجارب ميدانية على مركبات الأجرة ذاتية القيادة بطرق جزيرة المرجان لنقل الركاب، بهدف تقييم التقنية ودراسة مواقع التشغيل المناسبة وجاهزية البنية التحتية.
وأضاف: تتجه الهيئة إلى التوسع التدريجي في استخدام المركبات ذاتية القيادة من خلال زيادة عدد المركبات وتوسيع المسارات وربط وجهات جديدة، وفق نتائج التجارب ومستويات الجاهزية واستيفاء متطلبات السلامة.