رأس الخيمة تنتقل بالحافلة ذاتية القيادة من الاختبار إلى تجربة الركاب

إسماعيل البلوشي: بدء تجربة مركبات الأجرة ذاتية القيادة لبناء منظومة متكاملة للتنقل الذاتي

انتقلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالحافلة ذاتية القيادة إلى مرحلة تجربة الركاب في جزيرة المرجان، بعد استكمال برنامج موسع من الاختبارات الفنية والتشغيلية، قطعت خلاله الحافلة أكثر من 23 ألفاً و727 كيلومتراً وسجلت أكثر من 1040 ساعة تشغيلية، بما يعزز جاهزيتها للتشغيل في بيئة مرورية حقيقية.

إسماعيل البلوشي

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، أن مشروع الحافلة ذاتية القيادة مبادرة نوعية لتقييم تقنيات التنقل المستقبلية والتحقق من جاهزيتها للتطبيق في بيئات تشغيل حقيقية، بما يواكب التطور العمراني والبنية التحتية المتقدمة في الإمارة.

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في جزيرة المرجان، وفي 2026، بدأت برنامجاً موسعاً للاختبارات الفنية والتشغيلية للتحقق من الأداء ومستويات السلامة والجاهزية، قبل الانتقال إلى تجربة الركاب.

وخلال الاختبارات، تواجد موظف مختص بالسلامة على متن الحافلة، مع ربطها عن بُعد بنظام التشغيل والمراقبة لمتابعة أدائها بصورة مستمرة، وبعد استكمال الاختبارات في أبريل 2026، حددت الهيئة مواقع الصعود والنزول تمهيداً لتجربة الركاب، وفق نطاق التشغيل المحدد في جزيرة المرجان.

وأشار إلى أن الاختبارات شملت التشغيل خلال فترات النهار والليل لتقييم أداء أنظمة القيادة الذاتية في ظروف بيئية ومرورية متنوعة، واختبار قدراتها في الاستشعار والملاحة واتخاذ القرار، إلى جانب رصد الأجسام والعناصر المرورية الثابتة والمتحركة، وفق سيناريوهات اختبار معتمدة على منصة المحاكاة الافتراضية التي أنشأتها الجهة التنظيمية.

مؤكداً أن تسجيل أكثر من 1040 ساعة تشغيلية و23.727 كيلومتراً أتاح جمع بيانات تشغيلية واسعة وتقييم أداء الحافلة في بيئة مرورية حقيقية، وقياس جاهزيتها الفنية والتشغيلية قبل تجربة الركاب.

9 وجهات رئيسية

وأوضح البلوشي أن الحافلة تعمل ضمن مسار محدد في جزيرة المرجان، مع وجود سائق سلامة على متنها، وتربط 9 وجهات رئيسية تشمل فنادق ومنتجعات والحديقة العامة وعربات الطعام.

ولفت إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تجارب ميدانية على مركبات الأجرة ذاتية القيادة بطرق جزيرة المرجان لنقل الركاب، بهدف تقييم التقنية ودراسة مواقع التشغيل المناسبة وجاهزية البنية التحتية.

وأضاف: تتجه الهيئة إلى التوسع التدريجي في استخدام المركبات ذاتية القيادة من خلال زيادة عدد المركبات وتوسيع المسارات وربط وجهات جديدة، وفق نتائج التجارب ومستويات الجاهزية واستيفاء متطلبات السلامة.