بلدية دبا تعزز التميز المؤسسي بمبادرات نوعية

حققت بلدية دبا خلال النصف الأول من عام 2026 حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة النوعية والشراكات الاستراتيجية، التي عززت مكانتها مؤسسة حكومية رائدة في مجالات التميز المؤسسي والتحول الرقمي وخدمة المجتمع.

وحصلت على شهادة ISO 41001 الخاصة بإدارة المرافق، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المرافق العامة، ورفع كفاءة الأصول والخدمات وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، نفذت البلدية عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة، أبرزها «التمكين الذكي للأداء العالي في بيئة العمل»، و«صناعة التميز وتمكين الكفاءات»، وبرنامج «تمكين قيادات الصف الثاني وبناء القيادات المستقبلية»، إضافة إلى تخريج عدد من منتسبيها ضمن الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي «مقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي»، بما يدعم نشر ثقافة التميز والجودة والابتكار في بيئة العمل.

كما عززت البلدية شراكاتها الاستراتيجية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الفجيرة للتعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة والشباب من اكتساب الخبرات العملية والمعرفية الداعمة لمتطلبات المستقبل.