إغلاق جزئي مؤقت عند دوار الساعة سابقاً في رأس الخيمة من اليوم

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الإغلاق الجزئي المؤقت عند دوار الساعة سابقاً، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام، ضمن أعمال تستهدف تنفيذ التحسينات المقررة في الموقع.

ودعت الدائرة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات البديلة المحددة في الخريطة المرفقة، واتباع الإرشادات المرورية الصادرة خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر وخفض السرعة بالقرب من منطقة الإغلاق.

وأوضحت الدائرة، أن أعمال الإغلاق ستُنفذ على مرحلتين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية ومسارات الحركة المرورية المعتمدة فيها في وقت لاحق، مؤكدة أهمية تعاون مستخدمي الطريق والتزامهم بالتوجيهات المرورية، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقليل أي تأثيرات محتملة على حركة المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال.