0 % توقف عمل منصة «تم» منذ إطلاقها

أكد الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، أن دولة الإمارات أولت منظومة البنية التحتية الرقمية أهمية كبيرة، مع إعطاء أمن المعلومات والأمن السيبراني أولوية متقدمة، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية وحمايتها من محاولات الاختراق.

لافتاً إلى أن منظومة «تم» لم تتعرض، منذ إطلاقها عام 2018، لأي عملية اختراق للنظام الإلكتروني. وأوضح أن المنظومة حافظت على جاهزيتها واستمرارية عملها بنسبة توقف بلغت «صفر في المئة»، مع عدم تسجيل أي أعطال فنية.

مشيراً إلى أن عدم تسجيل أي توقف أو اختراق منذ إطلاق المنظومة يمثل مؤشراً إلى فاعلية الاستثمارات والإجراءات المتبعة في حماية البنية التحتية الرقمية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتغيرة.

فرق

وأوضح الدكتور محمد العسكر أن مستوى الأمان في المنظومة خضع لاختبارات متقدمة، شملت الاستعانة بفرق متخصصة في اختبار الاختراق والأمن السيبراني، من بينها فرق تعد من الأفضل عالمياً في مجال القرصنة الأخلاقية، بهدف التحقق من قدرة الأنظمة على مواجهة محاولات الاختراق واكتشاف أي نقاط ضعف محتملة.

وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي ضمن نهج استباقي تتبناه منظومة «تم»، لافتاً إلى أن المنصة تمتلك فرقاً متخصصة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ اختبارات اختراق ومحاكاة للهجمات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز مستويات الحماية ورفع جاهزية الأنظمة للتعامل مع مختلف التحديات الرقمية.

وأشار العسكر إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، ولا سيما في إمارة أبوظبي، أسهمت في بناء منظومة متطورة تستند إلى معايير ومنهجيات واضحة في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.

وأكد الدكتور محمد العسكر، أن «تم» لا تعتمد على منظومة تشغيل واحدة، بل جرى الاستثمار كذلك في منظومات بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات في حال حدوث أي خلل تقني، مبيناً أن النظام يمكنه التحول إلى المنظومة البديلة خلال أقل من دقيقتين، بما يحد من تأثير أي أعطال محتملة ويحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة، قادرة على مواكبة التوسع المتسارع في الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمراريتها وفق أعلى معايير الأمن والكفاءة.