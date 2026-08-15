17 جهة توفر 200 فرصة عمل في يوم التوظيف المفتوح بالفجيرة

أكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، يعكس التزام حكومة الفجيرة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية .

لافتة إلى أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية شهد إقبالاً واسعاً من الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين 400 مشارك ومشاركة، تنافسوا على أكثر من 200 شاغر وظيفي طرحتها جهات حكومية وخاصة في تخصصات ومجالات متنوعة.

وذلك بفندق البحر في الفجيرة. وقالت الهنداسي: إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لدعم مستهدفات التوطين، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الكوادر الوطنية، من خلال توفير منصات مباشرة تجمع جهات التوظيف بالباحثين عن عمل في بيئة مهنية تتيح فرصاً حقيقية للتوظيف.

وأضافت أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم المفتوح يعكس حرص المواطنين على الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، كما يؤكد أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التوافق بين احتياجات سوق العمل ومؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل.

وأشارت إلى أن إجراء المقابلات الوظيفية بشكل مباشر يسرع من عمليات الاستقطاب والتوظيف، ويمنح المتقدمين فرصة التعرف عن قرب إلى متطلبات الوظائف والمسارات المهنية المتاحة، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.

وأكدت أن دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ماضية في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز التوطين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واختتمت الهنداسي تصريحها بالتأكيد على أن الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيدة بتعاون الجهات المشاركة ودورها في إنجاح اليوم المفتوح.