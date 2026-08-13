4.18 ملايين مستخدم للنقل الجماعي برأس الخيمة في النصف الأول

أكدت مؤشرات قطاع النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2026 تنامي الاعتماد على منظومة التنقل بمختلف خدماتها، مع تسجيل 4.177.294 مستخدماً لوسائل النقل التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات النقل وتعدد الخيارات المتاحة أمام أفراد المجتمع.

وتكشف قراءة الأرقام عن استمرار مركبات الأجرة في تصدر وسائل التنقل الأكثر استخداماً، بعدما نقلت أكثر من 3.7 ملايين مستخدم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل نحو 89 % من إجمالي مستخدمي منظومة النقل، مقابل 470.798 مستخدماً لوسائل النقل العام، ما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه خدمات الأجرة في تلبية الطلب اليومي على التنقل داخل الإمارة. وفي قطاع النقل العام، بلغ عدد المستخدمين 470,798 مستخدماً، توزعوا بين 284.918 مستخدماً للنقل العام عبر المدن، و175.585 مستخدماً للنقل العام الداخلي، و10.295 مستخدماً لخدمة النقل السريع بالحافلات.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس التقدم الذي تحققه منظومة النقل في رأس الخيمة، وما تشهده خدمات الهيئة من إقبال متواصل من المجتمع.