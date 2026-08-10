«الوطني»يعتمد 7 مشاريع قوانين اتحادية

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي اختتم أخيراً، 7 مشاريع قوانين اتحادية. وشهدت الجلسة الثانية موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية.

وخلال الجلسة السادسة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد.

كما وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية. وشهدت الجلسة الثامنة، موافقة المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2027.

أما الجلسة الحادية عشرة، فشهدت موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وفي الجلسة الثانية عشرة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واختتم المجلس هذه السلسلة من الموافقات التشريعية بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي.