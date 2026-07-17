بحث آليات توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات الصحية في الدولة

بحث معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عبدالعزيز سعيد عبيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، وتكامل المبادرات والبرامج الصحية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء منظومة صحية متقدمة، ترتكز على الوقاية، وجودة الحياة، والاستدامة الصحية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وأمل القطري السويدي، مدير هيئة الشارقة الصحية، وناقش المشاركون آليات توحيد الجهود، وتبادل الخبرات بين الجهات الصحية، بما يسهم في تعميم أفضل الممارسات الصحية على مستوى الدولة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري أن اللقاء استعرض أبرز البرامج الصحية الوطنية، وفي مقدمتها مشروع «صحة الإمارات» الهادف إلى تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة حياتهم، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الوقائية.

وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك المبادرات المشتركة بين الجهات الصحية، وفي مقدمتها برامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، وعلى رأسها برنامج «الشارقة مدينة صحية» المعتمد من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى عدد من البرامج الصحية المطبقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

جودة الحياة

واستعرضت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، البرامج النوعية، التي تنفذها الدائرة في مجال تعزيز الصحة وجودة الحياة، والتي ترتكز على تشجيع أفراد المجتمع على تبني الأنماط الصحية السليمة.

والاستفادة من أحدث التقنيات العلمية والتطبيقات الطبية العالمية في الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض، مؤكدة أهمية تعميم هذه التجارب الرائدة، والاستفادة منها في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية الوطنية، ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.