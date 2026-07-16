20 مشروعاً للارتقاء بجاهزية البنية التحتية الصحية في الإمارات

5.62 مليارات درهم إنفاقاً فعلياً على قطاع الصحة خلال 2025

أنجزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أكثر من 20 مشروعاً تطويرياً للبنية التحتية الصحية، خلال العام الماضي، شملت توسعة عدد من أقسام الطوارئ وإنشاء مستودعات طبية استراتيجية، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية ويدعم استدامة الخدمات وسلاسل الإمداد الدوائي في مختلف إمارات الدولة.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتطوير منشآتها الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث واصلت خلال العام الماضي تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات عززت خلال عام 2025 جاهزية القطاع الصحي ورفعت قدرته التشغيلية والاستباقية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأوضح التقرير أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ نحو 5.62 مليارات درهم خلال العام الماضي، بما يمثل 8.15% من إجمالي المصروفات العامة، كما تقدمت الدولة إلى المركز 33 عالمياً في مؤشر البنية التحتية الصحية والبيئية وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، متقدمة مركزين مقارنة بعام 2024.

وأكد التقرير أن هذه الجهود، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، أسهمت في تعزيز الجاهزية الصحية الوطنية، وترسيخ نموذج صحي أكثر استدامة وتكاملاً يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.

وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية التخصصية والتأهيلية والمنزلية والرقمية، وتعزيز توزيعها الجغرافي، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة.