160 ألف رسالة و136 جنسية تشارك بـ «شكراً الإمارات»

دشنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» المرحلة الثانية والميدانية من مبادرتها الوطنية الرائدة «شكراً الإمارات»، التي تهدف إلى توفير منصة جامعة للتعبير عن مشاعر الامتنان والولاء والإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للنجاح الاستثنائي الذي حققته المرحلة الأولى الرقمية، التي انطلقت في شهر مايو الماضي.

وحظيت المبادرة منذ إطلاقها بتفاعل جماهيري واسع النطاق، فاق التوقعات، حيث استقبلت المنصة حتى الآن أكثر من 160 ألف رسالة شكر وامتنان، تُرجمت إلى شهادات مشاركة موثقة، تحمل كل منها تجارب ومشاعر إنسانية صادقة.

وتوزعت هذه المشاركات بين نحو 145 ألف رسالة من داخل الدولة، بالإضافة إلى رسائل عدة من خارجها، تدفقت من 35 دولة، فيما سجل الموقع الإلكتروني للمبادرة قرابة 453 ألف زيارة من 136 دولة حول العالم.

وفي إطار جولاتها الميدانية، شهدت جمارك دبي التدشين الرسمي لمشاركة الدائرة في الحملة، حيث سجل الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أول رسالة شكر عبر المنصة الرقمية، بحضور خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وشارك موظفو الجمارك في مختلف المنافذ بفاعلية وشغف كبيرين في تسجيل رسائلهم عبر الأجهزة اللوحية المخصصة في الموقع، على أن تستمر المشاركة مفتوحة عبر الرابط الإلكتروني لجميع منتسبي الدائرة ومتعامليها.

وأكد خليفة إبراهيم السليس، أن أجمل ما يقدمه الإنسان للوطن الذي يحتضنه، هو كلمة شكر صادقة، مشيراً إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى منذ قيام الاتحاد نهجاً حكيماً، جعل من الإنسان الثروة الحقيقية وأساس التنمية، وهو النهج الذي تواصل القيادة الرشيدة البناء عليه لتطوير الحاضر واستشراف المستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله بوسناد، عن اعتزاز جميع منتسبي جمارك دبي باحتضان انطلاق المرحلة الميدانية لهذه المبادرة الغالية، مؤكداً أنها تجسد رسالة وفاء صادقة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، وتعتبر منصة مجتمعية، تعكس أسمى معاني الانتماء والامتنان للوطن.