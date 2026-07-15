140 طفلاً يرتدون «خوذة المسؤولية» في «الإطفائي الصغير» بالشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للدفاع المدني النسخة الأولى من برنامج «الإطفائي الصغير»، والذي يحوّل الأطفال من متلقين لإرشادات السلامة، إلى شركاء في نشرها داخل أسرهم ومحيطهم، في تجربة نوعية، يشارك فيها 140 طفلاً من مختلف مدن إمارة الشارقة.وافتتح اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، البرنامج في مركز الإطفاء والإنقاذ بمنطقة المالحة، بمشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً، ضمن برنامج يمتد لـ 3 أسابيع، ويجمع بين التدريب العملي والتوعية التفاعلية.

وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، أن برنامج «الإطفائي الصغير» يجسد رؤية الهيئة في بناء مجتمع يبدأ فيه الوعي بالسلامة من الطفل، باعتباره عنصراً فاعلاً في نشر السلوكيات الوقائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة، هو استثمار في مستقبل أكثر أمناً واستدامة.