«طرق الشارقة» ترسم خارطة أكثر انسيابية لخدمة السكان

عقدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اجتماعاً مع مجلس ضاحية الرحمانية، لبحث سبل تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، بما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وتناول الاجتماع عدداً من المشاريع النوعية المقترحة، شملت إنشاء طرق داخلية جديدة، بطول إجمالي يقدر بنحو 12 كيلومتراً، لربط الأحياء السكنية بالمحاور الرئيسة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 45 مليون درهم، وتطوير شبكة الإنارة الذكية، عبر تركيب أكثر من 800 وحدة إنارة حديثة، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهراً، إضافة إلى تحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار، بميزانية تقارب 20 مليون درهم.

كما تم طرح إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات بطول 8 كيلومترات، بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين درهم، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع جودة الحياة. واتفق الطرفان على إعداد دراسات مرورية تفصيلية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، لتحديد أولويات التنفيذ، وفقاً لاحتياجات السكان.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ هذه المشاريع، ضمن جدول زمني محدد، يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، مع متابعة دورية كل 3 أشهر لمراحل الإنجاز، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويعزز كفاءة البنية التحتية.

وأعلنت الهيئة عن تحويلة مرورية مؤقتة على الطريق بين مدينة الجامعية وأرض المعاهد، ضمن مشروع الطرق المؤدية إلى محطة قطار الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 4 يوليو حتى 23 أغسطس 2026، ضمن أعمال تطوير تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 30 مليون درهم.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات البديلة وتعليمات السلامة، لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.