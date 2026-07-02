«الفجيرة العلمي» يطلق منصته الذكية

أطلق نادي الفجيرة العلمي منصة إلكترونية ذكية متكاملة، بالتزامن مع تدشين برنامج «رفاد» للإدارة الإلكترونية، في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي بالنادي، وتوفر المنصة تجربة رقمية متطورة تتيح الوصول السريع إلى خدمات النادي وبرامجه وأنشطته العلمية، وتسهم في دعم الابتكار وتنمية المواهب وبناء مجتمع علمي مبدع.

فيما يشكل التكامل مع برنامج رفاد منظومة مؤسسية متكاملة ترتقي بكفاءة الأداء وتدعم الأتمتة والأرشفة الرقمية في مختلف العمليات الإدارية والمالية والعلمية.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن المنصة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الأتمتة والأرشفة الرقمية الشاملة لمختلف العمليات الإدارية والمالية والعلمية.

موضحاً أنها تعمل كنافذة رقمية تفاعلية متطورة تم تصميمها وفق أحدث المعايير التقنية، لتتيح للزوار والأعضاء الاطلاع على برامج النادي ودوراته التدريبية وفعالياته العلمية وأخباره، إلى جانب التعرف إلى رؤيته ورسالته واستراتيجيته وخدماته الإلكترونية وشركائه الاستراتيجيين. كما توفر المنصة إمكانية التسجيل المباشر في العضوية والبرامج والأنشطة المختلفة.

وقال المعيلي: إن إطلاق المنصة جاء بالتزامن مع تدشين برنامج «رفاد»، وهو نظام إداري ومالي وفني متكامل جرى تصميمه وتطويره داخل نادي الفجيرة العلمي، ليتولى إدارة العمليات الإدارية والمالية والعلمية بصورة إلكترونية، بدءاً من المراسلات والأرشفة وإدارة الوثائق وملفات الموظفين، مروراً بالمعاملات المالية، ووصولاً إلى إدارة الأنشطة العلمية وتسجيل الأعضاء.